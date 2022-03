Ucrânia rejeita condições da Rússia para abrir corredores humanitários

Ucrânia

No décimo segundo dia da invasão da Ucrânia, o exército russo prometeu cessar-fogo em várias cidades para abrir corredores humanitários. As forças russas aproximam-se cada vez mais de Kiev, a retirada de civis da cidade de Mariupol falha pela segunda vez.

Publicidade Continuar a ler

A Ucrânia rejeitou esta segunda-feira, 7 de Março, a abertura de corredores humanitários para Rússia e a Bielorrússia, país aliado de Vladimir Putin. Moscovo prepara novas ofensivas em várias regiões do país, incluindo Kiev, depois de uma noite de bombardeamentos.

"Isto não é uma opção aceitável", declarou a vice-primeira-ministra ucraniana. Os civis retirados das cidades de Kharkiv, Kiev, Mariupol e Sumy "não irão para a Bielorrússia, para, de seguida, embarcarem num avião para a Rússia", acrescentou Iryna Vereschuk.

A União Europeia prepara novas sanções para fazer frente às "negligências do Kremlin em relação aos civis", durante a ofensiva militar na Ucrânia, afirmou a presidente da Comissão Europeia.

Ursula Von der Leyen acrescentou que vai conversar com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, a questão da energia e o modo como a União Europeia se pode "libertar" da dependência do petróleo e gás da Rússia. O gás natural disparou 64% para 335 euros por MWh, um novo máximo de sempre.

A guerra obrigou mais de 1,5 milhões de pessoas a fugir e a pedir refugio a países vizinhos, indica a Organização das Nações Unidas.

Terceira ronda de negociações Rússia-Ucrânia

As delegações da Rússia e da Ucrânia vão encontrar-se esta segunda-feira, 7 de Março, para uma terceira ronda de negociações de paz. Na quinta-feira passada, os dois países acordaram abrir corredores humanitários para permitir que os civis saiam de algumas zonas de combate. Não há, por enquanto, informação sobre o local onde esta terceira ronda de diálogo vai decorrer.

Rússia não comparece em Haia

A Rússia não compareceu esta segunda-feira à audiência no Tribunal Penal Internacional, em Haia, a pedido da Ucrânia. A sessão vai servir para o governo ucraniano pedir uma ordem de emergência que interrompa de imediato as hostilidades e para rebater o argumento russo para a invasão, o pretenso genocídio dos russos do Donbass.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro