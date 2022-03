Reunião entre ministros dos negócios estrangeiros da Ucrânia e Rússia fracassou.

Ucrânia/Rússia

Primeira reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros da Ucrânia e Rússia acabou sem qualquer acordo - e mesmo sem certezas de que este formato continuará. Parece que a guerra vai continuar.

Depois de alguns sinais de que os ministros dos negócios estrangeiros Russo e Ucraniano, Sergey Lavrov e Dmytro Kuleba, podiam decidir algo de substantivo na reunião que teve lugar esta manhã na cidade turca de Antalya, sob mediação do chefe da diplomacia turca Mevlut Cavusoglu, a ronda resultou em muito pouco - um falhanço mesmo.

Não só não houve acordo para um cessar-fogo, como mesmo, segundo Kuleba, Lavrov não se comprometeu mesmo para o estabelecimento de um corredor humanitário em Mariupol. Segundo Kuleba, Lavrov disse que teria de consultar Moscovo sobre o tema.

Kuleba disse ainda que Lavrov não estava autorizado a discutir um cessar-fogo mais abrangente, e que o ministro russo basicamente pediu para a Ucrânia se render - “algo que nunca acontecerá”, desafiou.

Lavrov foi também bastante negativo na sua conferência de imprensa, reiterando a narrativa russa de que “Moscovo não invadiu a Ucrânia”, e que “não tem planos para atacar outros países”, e lançou dúvidas sobre o futuro deste formato de negociações: segundo Lavrov, “as negociações políticas deverão ser realizadas, como até agora na Bielorrússia”, e que “veio até Antalya tentar discutir apenas algumas questões humanitárias”.

Lavrov ameaçou ainda que “os países que estão a dar armas à Ucrânia serão responsabilizados por esses actos”, e disse que as alegacões de que os russos bombardearam o hospital e a maternidade de Mariupol são “patéticas”, que “esses edifícios tinham sido ocupados por uma unidade militar de extrema direita”.

Um enorme balde de água fria para todos os que depositavam nesta reunião esperanças de uma verdadeira viragem no conflito. Apesar do falhanço, o ministro turco dos estrangeiros Cavusoglu insistiu que Ancara continuará a fazer tudo para mediar no conflito e tentar encontrar uma solução diplomática.

Mais pormenores com o nosso correspondente, José Pedro Tavares.

Correspondência da Turquia 10-03-2022

