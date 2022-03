Europa diz não à adesão imediata da Ucrânia e reforça cooperação com o país

Ucrânia

O Presidente francês Emmanuel Macron, a Presidente da Comissão Européia Ursula von der Leyen e o Presidente do Conselho Europeu Charles Michel participam de uma conferência de imprensa após uma cúpula informal de líderes da UE no Chateau de Versailles (Palácio de Versalhes), após a invasão russa da Ucrânia, em Versalhes, perto de Paris, França 11 de março de 2022.

Num Conselho Europeu marcado pela discussão da adesão da Ucrânia À União Europeia, Emmanuel Macron excluiu este cenário, embora o apoio humanitário e financeiro vá aumentar nos próximos dias. Os 27 vão agora estabelecer até maio novos planos para acabar com a dependência energética da Rússia e a criação de um investimento maior comum na defesa.

Publicidade Continuar a ler

A Ucrânia diz não à adesão acelerada da Ucrânia, mas promete analisar a entrada do país no espaço comunitário. Emmanuel Macron disse hoje no final do Conselho Europeu de Versalhes que não pode haver um procedimento acelerado para um país em guerra.

"Precisamos ter muito respeito pelos ucranianos e os seus dirigentes, percebo perfeitamente a emoção, mas o Conselho Europeu enviou uma mensagem forte do destino europeu da Ucrânia, mas podemos ter procedimento acelerado de adesão para um país em guerra? A resposta é não", disse hoje o Presidente francês aos jornalistas.

Os 27 asseguraram que a Ucrânia "faz parte da família europeia" e que tem o caminho aberto para Bruxelas, prometendo continuar o apoio humanitário e de defesa ao país com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula Van Der Leyen, a anunciar 600 milhões de euros adicionais para ajudar a Ucrânia a comprar armamento.

Os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia encontraram-se durante dois dias em Versalhes para debater uma posição comum face à invasão da Ucrânia e como fazer frente aos desafios trazidos por esta guerra às portas da Europa, tanto a nível da defesa comum, como a nível energético, mas também alimentar.

Até 2027, a Europa quer deixar de ser dependente de fontes externas de energia e até maio, a Comissão Europeia vai apresentar um programa gradual de forma a fazer mais investimentos nas energias renováveis e nuclear, mas também um armazenamento de gás mais importante que permita à Europa não depender da Rússia nos invernos mais rigorosos.

Quanto à defesa, a Europa quer investir "substancialmente mais" e em conjunto de forma a investir melhor e mais estrategicamente não comprando armamento a países terceiros, mas apostando no desenvolvimento do armamento dentro de fronteiras

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro