Futebol: Braga venceu e FC Porto perdeu na Liga Europa

A primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa decorreu nesta semana com a presença de dois clubes portugueses: o Braga venceu o Mónaco por 2-0, e o FC Porto perdeu por 0-1 frente ao Lyon.

A semana europeia ficou marcada por dois duelos franco-portugueses na Liga Europa, segunda maior prova da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Braga, dois golos de vantagem

Os portugueses do Sporting Clube de Braga venceram por 2-0 a equipa francesa do Mónacono Estádio Municipal.

Os bracarenses abriram rapidamente o marcador com um tento aos 3 minutos com um golo apontado pelo avançado espanhol Abel Ruiz.

Apesar de ter criado várias oportunidades de golo, os monegascos, com o luso-cabo-verdiano Gelson Martins no onze inicial, não conseguiram marcar.

O Braga aumentou a vantagem a um minuto dos 90 minutos com um tento apontado pelo avançado português Vitinha.

Um triunfo importante por 2-0 antes da deslocação ao terreno do Mónaco a 17 de Março.

FC Porto, derrota caseira

O Futebol Clube do Porto foi derrotado em casa, no Estádio do Dragão, por 0-1 frente aos franceses do Lyon.

O único tento do jogo foi apontado pelo médio brasileiro Lucas Paquetá aos 59 minutos.

A segunda mão dos oitavos-de-final entre os franceses e os portugueses decorre a 17 de Março.

Lucas Paquetá (direita), médio brasileiro do Lyon. © JOSE COELHO/LUSA

