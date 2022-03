Forças russas cada vez mais próximas de Kyiv

Ucrânia

As forças russas estão cada vez mais próximas de Kyiv e "bloqueiam" a cidade costeira de Mariupol, onde milhares de pessoas tentam fugir da guerra. Este sábado, 12 de Março, haverá nova tentativa de evacuação de civis.

Vários corredores humanitários estão abertos este sábado na Ucrânia, incluindo na cidade costeira de Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, disse esperar que a Rússia cumpra o cessar-fogo para permitir a retirada de civis.

“Espero que o dia corra bem, que todas as rotas planeadas estejam abertas e que a Rússia garanta o cessar-fogo”, afirmou

A vice-primeira-ministra referiu ainda que a Ucrânia planeia evacuar civis das regiões de Kyiv e Sumy, assim como de outras áreas onde decorrem intensos combates. Cerca de 100 mil pessoas foram evacuadas em dois dias de cidades ucranianas.

Segundo o exército ucraniano, Mariupol, no Mar de Azov, Kryvy Rig, Kremenchug, Nikopol e Zaporizhie são as áreas onde os esforços russos ainda estão concentrados. Mas o alvo principal continua a ser Kyiv, as forças russas tentam eliminar as defesas em várias localidades a oeste e norte da cidade para "bloqueá-la", declarou o estado-maior ucraniano.

Zelensky acusou a Rússia de contratar "assassinos sírios"

O Presidente russo, Vladimir Putin, autorizou o envio de combatentes "voluntários", principalmente da Síria, em resposta o Presidente ucraniano acusou a Rússia de contratar "assassinos sírios" para "destruir" a Ucrânia.

Volodymyr Zelensky pediu este sábado às mães dos soldados russos que impeçam os seus filhos de serem enviados para a "guerra" na Ucrânia.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos confirmou a morte de 564 civis na Ucrânia, incluindo 41 crianças, desde o lançamento da ofensiva militar russa em 24 de Fevereiro.

Armas biológicas e novas sanções

Esta sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU voltou a reunir-se com a Rússia a alertar para o que diz ser a preparação de armas biológicas e químicas por parte dos Estados Unidos na Ucrânia. Todavia, a apresentação deste argumento perante a ONU não foi acompanhada por qualquer prova e foi criticada como demagógica pelo Ocidente e pela Ucrânia.

Para a Ucrânia e Estados Unidos, isto pode ser um indício de que a Rússia se prepara para usar este tipo de armamento e depois culpar os outros países.

Os Estados Unidos e os aliados decidiram excluir a Rússia do regime normal de relações comerciais globais, privando-a do seu estatuto de "nação mais favorecida", abrindo caminho a aumento de tarifas.

