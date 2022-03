Governo ucraniano diz que mesquita com civis foi bombardeada em Mariupol

Ucrânia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia indicou, este sábado, que uma mesquita que abrigava 80 civis, incluindo turcos, foi bombardeada em Mariupol, um porto no sudeste da Ucrânia onde milhares de pessoas estão cercadas há dias. A informação foi contestada pelo presidente da mesquita, Ismail Hacioglu, em declarações ao canal turco HaberTürk, que disse que o bairro estava debaixo de fogo mas que a mesquita não foi atingida.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia "a mesquita do sultão Suleiman, o Magnífico, e sua esposa Roxolana, em Mariupol, foi bombardeada por invasores russos”.

“Mais de 80 adultos e crianças estão abrigados lá, incluindo cidadãos turcos”, acrescentou, sem especificar quando ocorreu o bombardeamento.

A informação foi contestada pelo presidente da mesquita, Ismail Hacioglu, em declarações ao canal turco HaberTürk, que disse que o bairro estava debaixo de fogo mas que a mesquita não foi atingida. "Os russos bombardeiam a zona (...) que está a dois quilómetros da mesquita e uma bomba caiu a 700 metros da mesquita", indicou o responsável, um pouco antes, na sua conta Instagram, acrescentando que 30 civis turcos estavam no interior.

Entretanto, mísseis russos destruíram uma base aérea ucraniana perto da cidade de Vasylkiv, na região de Kyiv, avançou a agência ucraniana Interfax.

Este sábado, a Ucrânia espera uma nova onda de ataques nas regiões de Kyiv, Kharkiv e Donbass após uma desescalada da ofensiva russa, disse Oleksiy Arestovych, assessor do chefe de gabinete do presidente ucraniano.

Oleksiy Arestovych também disse que a Ucrânia não esperava que a Bielorrússia se juntasse à força de invasão russa.

Atualmente, a capital ucraniana, bem como Mariupol, no Mar de Azov, Kryvy Rig, Kremenchug, Nikopol e Zaporizhie são as principais áreas onde os esforços russos ainda estão concentrados, segundo o exército ucraniano. Moscovo tenta eliminar as defesas ucranianas em várias localidades a oeste e norte da capital, Kyiv, para "bloquear" a cidade.

Este sábado haverá nova tentativa de evacuação de civis. Vários corredores humanitários estão abertos este sábado na Ucrânia, incluindo na cidade costeira de Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, disse esperar que a Rússia cumpra o cessar-fogo para permitir a retirada de civis.

“Espero que o dia corra bem, que todas as rotas planeadas estejam abertas e que a Rússia garanta o cessar-fogo”, afirmou

Segundo os mais recentes dados da ONU, a ofensiva militar russa na Ucrânia já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro