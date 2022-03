Rússia ataca base militar ucraniana junto à fronteira com a Polónia

Ucrânia

Ao décimo oitavo dia da guerra na Ucrânia, a Rússia lançou um ataque de mísseis contra uma base militar ucraniana perto da fronteira com a Polónia.

Ao décimo oitavo dia da guerra na Ucrânia, a Rússia lançou um ataque de mísseis contra uma base militar ucraniana perto da fronteira com a Polónia. Foram disparados oito mísseis, pelo menos 35 pessoas morreram e centenas ficaram feridas.

Publicidade Continuar a ler

Nas últimas horas, as forças russas bombardearam uma base militar na região ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polónia, avançaram as autoridades locais. Foram disparados oito mísseis, pelo menos 35 pessoas morreram e centenas ficaram feridas

As tropas russas nomearam ainda um novo autarca da cidade ocupada de Melitopol um dia após as autoridades ucranianas terem denunciado o rapto do prefeito eleito, Ivan Fedorov, por um grupo militar da Rússia.

O exército russo continua os intensos combates nas cidades portuárias de Mykolaiv e Mariupol, mergulhada numa situação crítica, segundo os Médicos Sem Fronteiras. Os habitantes de Mariupol aguardam a chegada de um comboio de ajuda humanitária, bloqueado há várias horas num posto controlado pelos russos.

Ucrânia acusa Moscovo de disparar contra civis

Os serviços de inteligência ucranianos acusaram Moscovo de disparar contra um comboio que evacuava mulheres e crianças da vila de Peremoha, na região de Kyiv, sete pessoas perderam a vida, incluindo uma criança.

O Presidente ucraniano avisou os soldados russos que terão de enfrentar uma batalha até à morte se tentarem ocupar Kyiv, as declarações do chefe de Estado ucraniano surgem numa altura em que aumenta o cerco à capital da Ucrânia.

Volodymyr Zelensky afirmou ainda que mais de 12 mil civis foram evacuados pelos corredores humanitários, porém a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, referiu que apenas nove dos corredores de evacuação funcionaram.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia cerca de 1300 soldados foram mortos, anunciou Volodymyr Zelensky, acrescentado que o exército russo perdeu "cerca de 12.000 homens". Por sua vez, a Rússia afirmou na semana passada que 498 soldados russos perderam a vida na invasão à Ucrânia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro