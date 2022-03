Ucrânia: Jornalista americano foi morto a tiro pelas tropas russas

Ucrânia

O jornalista americano foi morto a tiro pelas tropas russas perto da capital ucraniana e outro ficou ferido, informou o chefe da polícia de Kyiv.

Um jornalista americano foi morto e outro ficou ferido este domingo, na cidade de Irpin, onde forças ucranianas lutam contra o avanço dos soldados russos, informou o chefe da polícia de Kyiv.

De acordo com a imprensa britânica, o repórter especializado em vídeo tinha 51 anos e foi baleado pelas tropas russas, que abriram fogo contra o carro onde seguia. Outro jornalista que estaria a acompanhá-lo ficou ferido e foi transportado para o hospital.

Num comunicado enviado à imprensa, o jornal New York Times, diário com o qual o jornalista tinha colaborado no passado, diz estar "profundamente triste com a morte do jornalista", referindo, porém, que o repórter não estava a cobrir o conflito na Ucrânia para o jornal.

