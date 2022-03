Covid: China regista maior surto de Covid-19 desde início da pandemia

China/Covid-19

Na China, quase 30 milhões de pessoas estão confinadas devido ao maior aumento do número de casos de Covid-19, registado nos últimos 2 anos. A Coreia do Sul também verificou um aumento recorde de casos.

Numa altura em que grande parte da população mundial está já vacinada contra a Covid-19, a China decidiu confinar, esta terça-feira, cerca de 30 milhões de pessoas.

O motivo: o registo de 5.280 novos casos da doença nas últimas 24 horas, o maior aumento registado desde 2020, data em que o coronavírus apareceu em Wuhan. Estes dados são avançados pela Comissão Nacional de Saúde da China .

Este aumento do número de contaminações está relacionado com a alta transmissibilidade da variante Ómicron e preocupa as autoridades chinesas que, ao longo dos últimos dois anos, têm tentado adoptar uma estratégia de 0 Covid no seu território.

No país, 13 cidades enfrentam agora um confinamento total e várias outras estão num regime de confinamento parcial, numa altura em que se registam mais de mil contágios diários há 6 dias consecutivos.

De salientar que a província de Jilin, no nordeste do país, foi a província mais afectada desta terça-feira, contabilizando um total de mais de 3.000 novos casos de Covid-19.

Na vizinha Coreia do Sul, também se está a verificar um aumento recorde do número de casos e esta terça-feira registaram-se 293 mortes relacionadas com a Covid-19, o número de óbitos mais elevado no país desde o início da pandemia.

