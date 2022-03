Liga dos Campeões: Benfica surpreendeu Ajax e apurou-se para os quartos

Futebol

Darwin Núñez (n°9) marcou o único tento do Benfica no triunfo dos lisboetas por 0-1 na deslocação ao terreno os holandeses do Ajax.

O SL Benfica venceu por 0-1 na deslocação ao terreno dos holandeses do Ajax e segue para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol, bem como o Atlético Madrid que derrotou por 0-1 o Manchester United.

Nesta terça-feira 15 de Março decorreram mais dois encontros dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol: Manchester United-Atlético Madrid e Ajax-Benfica.

Benfica nos quartos

O Benfica, que tinha empatado em casa a duas bolas em casa na primeira mão, deslocou-se ao terreno dos holandeses do Ajax.

Na primeira parte o Ajax, a jogar em Amesterdão, dominou e teve oportunidades de abrir o marcador mas não o conseguiu fazer devido à boa exibição do guarda-redes grego do Benfica, Odysseas Vlachodimos.

A segunda parte foi igual à primeira. No entanto, aos 77 minutos, os encarnados vão passar para a frente no marcador com um tento apontado pelo avançado uruguaio Darwin Núñez.

Os lisboetas vão resistir até ao fim do jogo e carimbar assim o passaporte para os quartos após esse triunfo por 0-1 em território holandês.

Manchester United fora da Champions

Os ingleses do Manchester United, que empataram a uma bola na deslocação ao terreno do Atlético Madrid, acabaram por perder em casa, em Old Trafford, por 0-1 frente aos espanhóis.

O Atlético Madrid, com o internacional moçambicano Reinildo a titular, abriu o marcador na primeira parte aos 41 minutos com um tento do defesa brasileiro, Renan Lodi.

Um golo decisivo neste encontro em que o avançado português do Manchester United, Cristiano Ronaldo, não conseguiu reverter a situação dos ‘Red Devils’.

Os ingleses ficam fora da prova, enquanto os ‘Colchoneros’, que venceram por 0-1 nesta segunda mão, seguem para os quartos-de-final.

Benfica e Atlético Madrid juntam-se aos outros clubes apurados: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique e Liverpool.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

