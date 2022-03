Arménia pronta a restabelecer relações diplomáticas com a Turquia, quebradas há 28 anos

Arménia/Turquia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia, Ararat Mirzoyan, confirmou que “a Arménia está pronta a restabelecer relações diplomáticas com a Turquia e a reabrir a fronteira comum”, numa entrevista publicada ontem, terça-feira 15 de Março, pela agência de notícias turca Anadolu.

Estas declarações seguem-se à sua participação no Fórum Diplomático de Antalya, na costa mediterrânica turca, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia, Ararat Mirzoyan, se encontrou com o seu homólogo turco Mevlut Çavusoglu, o encontro a mais alto nível de líderes dos dois países desde 2009.

A Turquia cortou relações com a Arménia em 1993, após a ocupação por separatistas arménios do enclave de Nagorno-Karabakh, uma parte do território do Azerbaijão, mas habitado por uma maioria arménia.

A ocupação arménia do enclave, mas também a velha questão do genocídio arménio - a morte de pelo menos 1,5 milhões de arménios nos últimos anos do império otomano (1915-1918), que os arménios dizem ter sido uma ordem de extermínio vinda das chefias militares otomanas, e os turcos apenas uma lamentável consequência de uma situação de guerra civil, com vítimas turcas e arménias, passaram a ser dois escolhos nas relações entre os países vizinhos. A fronteira comum de 300km está selada desde então.

Em 2009 turcos e arménios ensaiaram uma primeira abertura, e chegaram a negociar um acordo para reatar relações diplomáticas, mas este nunca foi aprovado pelos parlamentos dos dois países, em parte porque o Azerbaijão se interpôs e fez pressão sobre os turcos. Desta vez Mevlut Çavusoglu confirmou que o Azerbaijão “também está contente com a tentativa de normalização de relações”.

Ironicamente, a reconquista de uma parte substancial do enclave por parte das forças azeris, após uma sangrenta guerra no fim do ano passado, pode ter desbloqueado a situação, e os dois países iniciaram contactos este ano.

A Arménia, que não tem acesso ao mar, tem muitas vantagens em ter boas relações com o vizinho gigante económico. Já para Ancara esta aproximação enquadra-se numa tentativa de remendar as más relações que a Turquia tem com muitos países, incluindo Washington, onde a diáspora arménia tem alguma influência.

Mais pormenores com o nosso correspondente, José Pedro Tavares.

Correspondência da Turquia 16-03-2022

