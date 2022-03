Ucrânia

Bombardeamentos russos contra prédios ucranianos em zonas residenciais de Kiev

Bombardeamentos russos contra prédios ucranianos em zonas residenciais de Kiev. © via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE

Texto por: Marco Martins 3 min

Como tem sido habitual ao longo destes 21 dias da invasão russa à Ucrânia, as ofensivas do exército de Vladimir Putin começam de madrugada, pouco depois das 5h da manhã, hora local. Nesta quarta-feira os alvos foram prédios de habitações no centro da cidade de Kiev, a capital ucraniana, na zona de Shevchenkivsky.