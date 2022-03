Futebol: Chelsea e Villarreal nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

Futebol

O avançado norte-americano do Chelsea, Christian Pulisic, apontou o primeiro golo no triunfo dos britânicos por 1-2 frente ao Lille.

O Chelsea e o Villarreal são as duas últimas equipas apuradas para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Já são conhecidas as oito equipas apuradas para os quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol: Chelsea, Villarreal, Benfica, Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique e Liverpool.

Chelsea eliminou o Lille

Os britânicos do Chelsea, que venceram por 2-0 na primeira mão em Londres, deslocaram-se ao terreno dos franceses do Lille e acabaram por derrotar os ‘Dogues’ por 1-2.

O Lille até abriu o marcador com um tento aos 38 minutos de grande penalidade apontado pelo avançado turco Burak Yilmaz.

No entanto, os detentores do título, vencedores da Liga dos Campeões na época 2020/2021, reagiram rapidamente e empataram aos 45+3 minutos com um golo apontado pelo avançado norte-americano Christian Pulisic.

Na segunda parte o Chelsea acabou por triunfar com um segundo tento marcado aos 71 minutos de jogo pelo defesa espanhol César Azpilicueta.

Os ingleses do Chelsea venceram por 4-1 no conjunto das duas mãos e seguem em frente na prova.

Juventus goleada em casa pelo Villarreal

A Juventus, que empatou na deslocação ao terreno dos espanhóis a uma bola, foi goleada em casa por 0-3 pelo Villarreal.

A primeira parte até foi equilibrada e as duas equipas estavam empatadas sem golos.

Os espanhóis do Villarreal fizeram a diferença na segunda parte. O avançado espanhol Gerard Moreno, de grande penalidade aos 78 minutos, abriu o marcador, antes do segundo golo apontado pelo defesa espanhol Pau Torres aos 85 minutos.

O Villarreal ainda conseguiu acrescentar um terceiro golo aos 90+2 minutos de jogo com um tento apontado pelo avançado holandês, Arnaut Danjuma.

Os espanhóis venceram por 4-1 no conjunto das duas mãos e apuraram-se para os quartos-de-final.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

