Ucrânia: Diplomacia não cala bombardeamentos

#Guerra na Ucrânia

Ao 23° dia da invasão russa à Ucrânia, o Presidente russo, Vladimir Putin, falou com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e vai falar, na tarde desta sexta-feira, com o Presidente francês, Emmanuel Macron. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também tem uma conversa marcada com o homólogo chinês, Xi Jingping. Apesar da diplomacia, no terreno, a guerra continua e mais de três milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia.

Publicidade Continuar a ler

A guerra dura há 23 dias e mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, dois milhões das quais foram para a Polónia. Quem fica, enfrenta a invasão como pode. Esta sexta-feira, mísseis russos destruíram uma fábrica no bairro do aeroporto de Lviv, perto da fronteira polaca, mas não teria havido vítimas. Até agora, a cidade de Lviv, no oeste, tinha sido poupada, com excepção para o bombardeamento de uma base militar na região, no domingo, que fez cerca de 30 mortos.

Em Mariupol, a cidade portuária cercada no sudeste, o exército russo e os seus aliados separatistas combatem já no centro da localidade e a autarquia alertou que os bombardeamentos russos são ininterruptos e as destruições colossais, com 80% dos prédios residenciais destruídos. O controlo de Mariupol seria estratégico no conflito porque permitiria à Rússia garantir uma continuidade territorial entre as tropas oriundas da Crimeia anexada e os militares da região separatista do Donbass.

Os ataques aéreos continuam também junto à capital, Kiev, e em Kharkiv. Na capital, pelo menos metade dos 3,5 milhões de habitantes fugiu. Em Karkhiv, a segunda cidade do país, pelo menos 500 pessoas morreram desde o início da guerra.

No terreno diplomático, a guerra das palavras também continua. O Presidente americano, Joe Biden, tratou o homólogo russo de “ditador sanguinário” e de “criminoso de guerra”. Numa declaração comum, os países do G7 advertiram que os autores dos crimes de guerra na Ucrânia vão prestar contas na justiça internacional. Vladimir Putin acusou a Ucrânia de “empatar” as negociações e de fazer exigências “irreais” durante o telefonema que teve com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Esta sexta-feira, Putin também vai falar com o Presidente francês.

Por outro lado, o Presidente americano vai telefonar, hoje, ao homólogo chinês, Xi Jinping, para advertir Pequim que qualquer apoio à agressão russa terá consequências. Até agora a China não exortou Putin a retirar as suas tropas da Ucrânia.

Moscovo diz querer negociar com Kiev um estatuto de neutralidade e desmilitarização. Kiev não rejeita a ideia de neutralidade e parece renunciar a uma adesão à NATO, mas reclama a designação de países que a defendam em caso de agressão russa e a retirada de todas as forças russas, assim como o respeito da sua integridade territorial. o problema é que a Rússia reconheceu a independência de duas entidades separatistas da Ucrânia e anexou a Crimeia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro