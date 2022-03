Ucrânia: Joe Biden em Bruxelas para participar nas cimeiras da NATO, G7 e UE

Cimeiras/Bruxelas

Bruxelas acolhe esta quinta-feira, 24 de Março, as cimeiras da NATO, G7 e União Europeia, no dia em que se assinala 1 mês do início da invasão russa à Ucrânia. Joe Biden já está na capital belga para participar nos encontros.

Publicidade Continuar a ler

Joe Biden aterrou ontem à noite na Europa para participar em três importantes reuniões com os seus parceiros diplomáticos, com o objectivo de demonstrar a coesão dos países ocidentais.

Bruxelas acolhe hoje os encontros da NATO, G7 e União Europeia. A manhã começou com a reunião dos líderes da NATO, no quartel-general da organização. Durante este encontro, espera-se a aprovação do "empenhamento de quatro novos grupos de combate" no leste europeu, de acordo com Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO.

A NATO pretende, assim, aumentar a robustez da sua presença militar, de modo a tentar travar eventuais planos expansionistas da Rússia.

Para além disso, deverão ser aprovados novos apoios direccionados ao povo ucraniano. Os líderes da NATO também irão discutir a postura face à China e à Bielorrússia e a necessidade de um investimento em matéria de defesa.

Após este encontro, tem lugar a cimeira do G7, os 7 países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) onde se aguarda a discussão de sanções adicionais contra a Rússia e a Bielorrúsia e medidas para estabilizar o mercado energético e conter a subida do preço dos alimentos, de acordo com a agência de notícias Lusa.

Na parte da tarde, a partir das 16:30 horas, vai ter lugar um Conselho Europeu, onde serão igualmente discutidos vários temas, em torno da guerra na Ucrânia. Durante as conversações, será discutido um eventual endurecimento das sanções à Rússia. Para além disso, um possível embargo à importação de gás e petróleo russo poderá estar em cima da mesa.

De salientar que Joe Biden é o primeiro Presidente norte-americano a marcar presença de forma presencial num Conselho Europeu. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também marcará presença, de forma virtual, nas 3 cimeiras.

Recorde-se que se assinala hoje 1 mês do início da invasão russa à Ucrânia, numa altura em que, segundo as Nações Unidas, existem cerca de 13 milhões de pessoas a necessitarem de assistência humanitária na Ucrânia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro