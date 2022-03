Portugal: Sismos provocam fuga da população da ilha de São Jorge, nos Açores

Sismos/Açores

Desde sábado a ilha portuguesa de São Jorge, no arquipélago dos Açores, registou milhares de sismos. O nível de alerta vulcânico situa-se agora em V4, num total de cinco, ou seja risco iminente de erupção. As autoridades aconselharam à população na zona mais vulnerável para abandonar as suas casas.

Por outro lado as ilhas do grupo central deste arquipélago do Atlântico estão sob alerta amarelo, com previsões de chuva até este sábado.

A precipitação associada à crise sísmica deixa as autoridades receosas de cenários de derrocadas.

A população está a ser aconselhada a sair das zonas mais críticas e quem mora nas fajãs das Velas, como explica o presidente do governo dos Açores, José Manuel Boleiro.

"Não há nenhuma declaração de evacuação” no município de Velas, havendo apenas casos excepcionais, afirmou em conferência de imprensa o autarca, que fez um ponto de situação sobre o sismo que afecta a ilha de São Jorge, o responsável revelou que está tudo “a correr com satisfação, de acordo com o planeado”.

Já foram alocados mais quatro médicos, cinco enfermeiros e um psicólogo, para garantir que o centro de saúde de Calheta, funciona “24 horas por dia”, explicou.

José Manuel Boleiro esclareceu que “não há nenhuma declaração de evacuação do município, com excepção de algumas situações de mobilidade condicionada”, como é o caso dos 90 idosos em lares, que já foram mobilizados para outro município.

O autarca garantiu que “estão asseguradas as condições para referenciar os idosos acamados nas suas próprias habitações”, num total de 14 pessoas realojadas.

O presidente do governo dos Açores esclareceu uma “declaração de alerta para situação excepcional das fajãs de Velas em S. Jorge, que determina o acondicionamento de acessibilidade e proíbe a saída dos residentes durante o fim-de-semana, entre as 00h00 de sábado e as 23h59 de segunda-feira”.

Na quarta-feira, 23 de Março, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa “possibilidade real de erupção”.

Presidente do governo dos Açores, José Manuel Boleiro

Os planos de emergência municipais dos concelhos de Velas e da Calheta foram activados, para além do plano regional da protecção civil.

Esta ilha do grupo central dos Açores, vizinha do Faial e do Pico, o chamado triângulo, tem mais de 8 300 habitantes, de acordo com o Censo de 2021, quase 5 000 nas Velas e mais de 3 400 na Calheta.

