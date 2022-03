Açores: 12.700 sismos registados na ilha de São Jorge

Açores

Foram registados cerca de 12.700 sismos na ilha de São Jorge, no âmbito da crise que se iniciou a 19 de Março, segundo o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Na última semana registaram-se em São Jorge mais do dobro de todos os sismos comparado com o ano passado, em 2021, lembrou o presidente do CIVISA, "neste momento, só para o sistema fissural de Manadas, onde está a acontecer esta crise sísmica há cerca de sete dias, temos mais do dobro do que aqueles que foram registados em toda a região autónoma dos Açores em 2021".

A crise vulcânica iniciou-se no sábado passado e, desde então, já foram registados cerca de 12.700 sismos. O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, garante que "o plano que está preparado é de prevenção e não de paralisação da vida na ilha".

Declarações do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, que confirmou a visita do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, amanhã, ao início da tarde, à ilha de São Jorge.

