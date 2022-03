Myanmar

Junta Militar do Myanmar faz demonstração de força no 'Dia das Forças Armadas'

O líder da Junta Militar, Min Aung Hlaing, durante o desfile comemorando o 'Dia das Forças Armadas' neste domingo 27 de Março de 2022. AP - Aung Shine Oo

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Por ocasião, este domingo, do 'Dia das Forças Armadas' no Myanmar, a junta militar que tornou assumir totalmente o poder no país desde o golpe de Estado do dia 1 de Fevereiro de 2021, fez uma demonstração de força organizando um grande desfile em Naypyidaw, capital construída pela antiga junta que estava no poder no começo dos anos 2000.