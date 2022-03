Ucrânia

Kiev anuncia nova ronda de negociações com Moscovo na Turquia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan tem procurado dar impulso à mediação entre Kiev e Moscovo. AP - Ebrahim Noroozi

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Neste que é o 32° dia da ofensiva russa na Ucrânia, as autoridades de Kiev anunciaram hoje que as delegações russa e ucraniana vão reunir-se na Turquia a partir desta segunda até quarta-feira no âmbito de uma nova ronda de negociações presenciais.