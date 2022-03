Ucrânia

Macron reage às declarações de Biden que tratou Putin de "carniceiro"

O Presidente francês Emmanuel Macron. AP - Thibault Camus

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Hoje no 32° dia da ofensiva russa na Ucrânia, no terreno, as tropas ucranianas reivindicam ter repelido ataques da parte adversa no Donbass. No campo politico, depois de o presidente americano Joe Biden tratar ontem em Varsóvia o seu homólogo russo de "carniceiro" e dizer que "Vladimir Putin não pode permanecer no poder" na Rússia, as reacções não se fizeram esperar, nomeadamente por parte da França.