Gala dos Óscares 2022: "CODA" vence galardão de Melhor Filme

- Melhor filme - "No Ritmo do Coração"

Decorreu este domingo a gala dos Óscares 2022, uma noite que foi pautada pela emoção e por momentos inesperados.

A noite deste domingo foi abrilhantada pela gala dos Óscares 2022, que decorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e que marcou o retorno deste evento a um formato presencial.

A cerimónia dos Óscares contou com muitas surpresas. O filme "No Ritmo do Coração" (CODA), de Sian Heder, foi o grande vencedor da noite, arrecadando o troféu de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado.

Para além disso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood atribuiu ainda ao fime a distinção de Melhor Actor Secundário, um papel que foi desempenhado por Troy Kotsur, que fez história por tornar-se no primeiro actor surdo a receber um Óscar. É igualmente a primeira vez que o principal prémio desta gala é atribuido a um filme produzido por um serviço de streaming, neste caso concreto a Apple TV+.

No que diz respeito aos restantes prémios, Dune, filme dirigido por Denis Villeneuve, foi o mais premiado da noite e arrecadou 6 óscares (Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte).

Jessica Chastain recebeu o Óscar de Melhor Actriz e Will Smith o de Melhor Actor. Ele que protagonizou um dos momentos mais comentados da noite.

Pouco tempo antes de subir ao palco para receber o prémio, Will Smith agrediu o apresentador da gala, Chris Rock, após este ter ofendido a sua esposa, com uma alusão à sua calvíce. Minutos depois, arrependeu-se e pediu desculpa à academia pela sua atitude.

Uma gala dos Óscares que fez a plateia voltar a respirar uma certa normalidade, mas que acabou por ser recheada de grandes surpresas…

Eis a lista completa de prémios:

Melhor Filme

“CODA”

Melhor Realização

Jane Campion, “O Poder do Cão”

Melhor Atriz

Jessica Chastain, “Os Olhos de Tammy Faye”

Melhor Ator

Will Smith, “King Richard”

Melhor Ator Secundário

Troy Kotsur, “CODA”

Melhor Atriz Secundária

Ariana DeBose, “West Side Story”

Melhor Argumento Original

“Belfast”

Melhor Argumento Adaptado

“CODA”

Melhor Fotografia

“Dune”

Melhores Efeitos Visuais

“Dune”

Melhor Filme Internacional

“Drive My Car”, Japão

Melhor Filme de Animação

“Encanto”

Melhor Documentário

“Summer of Soul”

Melhor Curta-Metragem

“The Long Goodbye”

Melhor Curta-Metragem Documental

“The Queen of Basketball”

Melhor Guarda-Roupa

“Cruella”

Melhor Caracterização

“Os Olhos de Tammy Faye”

Melhor Canção Original

“007: Sem Tempo Para Morrer”

Melhor Banda Sonora Original

“Dune”

Melhor Curta-Metragem de Animação

“The Windshield Wiper”

Melhor Som

“Dune”

Melhor Cenografia

“Dune”

Melhor Edição de Vídeo

“Dune”

