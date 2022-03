Israel/Palestina: EUA reiteram apoio à criação de dois Estados

EUA/Israel/Palestina

O secretário de Estado norte-americano disse esta segunda-feira, 28 de Março, que a normalização das relações diplomáticas entre Israel e os vários países árabes não deve ser 'um substituto' para o 'progresso' da resolução do conflito israelo-palestiniano. Antony Blinken reiterou o apoio dos Estados Unidos para a criação de dois Estados.

Antony Blinken referiu ainda que os "ganhos" ligados aos Acordos de Abraham, nome dado ao processo de normalização entre Israel e países árabes, não devem “substituir o progresso entre palestinianos e israelitas".

As negociações para encontrar uma solução para o conflito israelo-palestino estão paralisadas há vários anos.

Reunidos em Sde Boker, um kibutz no deserto de Negev, no sul do país, onde repousam os restos mortais do fundador de Israel, David Ben Gurion, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Israel, Egipto, Marrocos, Emirados Árabes Unidos e Bahrein analisam um possível regresso ao acordo nuclear iraniano.

Os Estados Unidos e o Irão estão na fase final de negociações indirectas destinadas a recuperar o tratado nuclear iraniano de 2015 que tenta impedir Teerão de possuir armas nucleares, em troca do levantamento de sanções económicas.

Porém, Israel não vê com bons olhos um possível acordo entre as grandes potências e o Irão, receando que Teerão se aproveite do pacto para obter armas nucleares de forma dissimulada.

Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, duas monarquias do Golfo representadas nas negociações de Negev, partilham a mesma preocupação com as actividades iranianas na região.

