Nova ronda de negociações entre russos e ucranianos sob a égide da Turquia

Ucrânia

Russos e ucranianos reúnem-se entre hoje e quarta-feira em Istambul para uma nova ronda de negociações, a Turquia continuando a tentar mediar o conflito vigente há mais de um mês na Ucrânia.

Uma nova ronda de negociações presenciais terá lugar nos próximos dois dias, até quarta-feira, em Istambul. Estas serão as primeiras negociações face a face nas últimas duas semanas – elas têm decorrido por videoconferência.

Em cima da mesa estão os seis pontos em discussão desde há algumas semanas: a neutralidade da Ucrânia e garantias de segurança, o desarmamento da Ucrânia, aquilo a que as autoridades russas chamam de “desnazificação” do país, o estatuto do russo na futura Ucrânia, e os dois pontos mais complicados, o estatuto do Donbass (que declarou independência) e da Crimeia (que foi anexada pela Rússia).

Quer o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que falou ontem mais uma vez com Putin ao telefone, quer o ministro dos negócios estrangeiros Mevlut Cavusoglu, sugeriram que as duas partes estavam a convergir em 4 dos 6 pontos. Sabe-se que a Ucrânia já aceita um estatuto de neutralidade fora da NATO, por exemplo.

A Turquia tem desempenhado um papel de mediador, e mantém uma posição de neutralidade activa para com as duas partes. Ancara condenou veementemente a invasão russa, e como membro da NATO enviou armamento, nomeadamente drones, para a Ucrânia. Mas Erdogan recusou impor sanções à Rússia e confirmou que mesmo os oligarcas são bem-vindos – vários iates de Roman Abramovich e do ex-presidente russo Dmitry Medvedev estão atracados nas marinas turcas, por exemplo.

Abramovich faz aliás parte da delegação russa que viajará para Istambul. Sabe-se e que na delegação ucraniana estará Rustem Umerov, um deputado tátaro – um grupo étnico muçulmano e com ligações fortes à Turquia, no parlamento em Kiev.

O papel da Turquia tem sido elogiado por muitos parceiros europeus, mas Ancara tem também interesse em manter o comércio e as relações bilaterais com a Rússia – metade do gás natural e um terço dos turistas que visitam a Turquia vêm da Rússia.

