Abramovich sofre sintomas de possível “envenenamento”

Ucrânia/Rússia

O oligarca russo Roman Abramovich e dois negociadores ucranianos sofreram sintomas de um possível “envenenamento”, avançou o Wall Street Journal.

Publicidade Continuar a ler

O oligarca russo Roman Abramovich, que tenta mediar as negociações entre Moscovo e Kyiv, para acabar com a guerra na Ucrânia, apresentou sintomas que sugerem um possível “envenenamento”, disse uma fonte próxima do governo à AFP, confirmando assim a notícia avançada ontem pelo Wall Street Journal.

Após uma reunião na capital ucraniana em Março, o bilionário proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, e pelo menos dois altos funcionários da equipa de negociadores ucranianos "desenvolveram sintomas", escreveu o jornal americano.

Os sintomas - olhos vermelhos e lacrimejantes, rosto e mãos esfoladas - deixaram de se fazer sentir mais tarde “e as suas vidas já não estão em perigo”, pode ler-se.

As fontes do Wall Street Journal sugerem um possível envenenamento, apontando como suspeitos os defensores de uma linha dura de Moscovo que alegadamente quer sabotar e colocar um fim às negociações para acabar com a guerra na Ucrânia.

Um próximo de Roman Abramovich disse não ter a certeza da identidade daqueles que supostamente atacaram o grupo, escreve o jornal, dizendo também que os especialistas ocidentais não conseguiram determinar a causa dos sintomas.

Segundo o site de investigação Bellingcat, "os três homens consumiram apenas chocolate e água nas horas que antecederam os sintomas".

Bellingcat escreveu no Twitter que "os especialistas relataram que a dosagem e o tipo de veneno usado eram provavelmente insuficientes para colocar vidas em risco e terão sido usados ​​para assustar as vítimas".

Roman Abramovich, um próximo do Presidente russo Vladimir Putin, alvo de sanções da UE e do Reino Unido após a invasão da Ucrânia pela Rússia, começou a fazer uma ligação entre Moscovo e a Ucrânia como parte de um esforço de mediação para colocar um ponto final no conflito.

O Wall Street Journal revelou, na semana passada, que o Presidente ucraniano pediu ao homólogo americano para não sancionar Roman Abramovich, argumentando que ele poderia desempenhar um papel nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. E, de facto, o bilionário não aparece nesta fase na lista de oligarcas sancionada por Washington.

Roman Abramovich marca presença nas negociações de paz entre delegações ucranianas e russas, que inicia hoje em Istambul.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro