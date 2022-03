Médio Oriente: novos mortos na Cisjordânia em escalada de tensão

Médio Oriente

Funerais de dois palestinianos falecidos na sequência de um ataque do exército israelita na Cisjordânia a 31 de Março de 2022.

Texto por: Miguel Martins com AFP

A escalada de violência no Médio Oriente não tem conhecido tréguas : mais 3 pessoas morreram nesta quinta, 31 de Março, na Cisjordânia em novos actos de violência. O Jihad islâmico, movimento armado palestiniano, muito presente no sector, apelou a que os seus membros ficassem em alerta.

As forças israelitas levaram a cabo uma operação em Jénine, no norte da Cisjordânia, nesta quinta-feira: dois jovens palestinianos de 17 e 23 anos foram abatidos.

Israel admite que as suas forças estavam no terreno por forma a deter suspeitos do ataque perto de Tel Aviv desta quarta-feira que tinha provocado cinco mortos.

Por outro lado um palestiniano circulando a bordo de um autocarro no sul da Cisjordânia apunhalou um passageiro, ferindo-o com gravidade, acabando por ser abatido por um passageiro armado.

Desde 22 de Março o número de mortos já ultrapassa a dezena... e no fim da semana arranca o Ramadão, tradicional mês de jejum dos muçulmanos, pelo que se receia nova vaga de crispação entre palestinianos e israelitas.

Um deputado da extrema direita israelita, Itamar Ben Gvir, fez questão em se deslocar hoje à Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, Monte do Templo para os judeus, não obstante as ameaças que teria recebido do Hamas.

No ano de 2000 a controversa visita do chefe da direita israelita, Ariel Sharon, ao local tinha estado na origem da segunda guerra das pedras (ou intifada), uma sublevação palestiniana.

