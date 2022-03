Ucrânia

Mariupol continua por evacuar e Rússia quer pagamento em Rublos pelo seu gás

Danos em edifícios de Mariupol, no sul da Ucrânia, no dia 29 de Março de 2022. AP - Alexei Alexandrov

Texto por: Liliana Henriques 2 min

No 36º dia da invasão russa à Ucrânia, as autoridades ucranianas continuaram a tentar organizar a evacuação das cerca de 160 mil pessoas que ainda estariam bloqueadas na cidade portuária de Mariupol, no sul do país, que se encontra em estado de sítio praticamente desde o começo da invasão russa há 5 semanas.