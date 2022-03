Guerra Rússia/Ucrânia

Ucrânia: Cruz Vermelha a caminho de Mariupol para retirar civis

Mariupol, cidade portuária no sul da Ucrânia. 30 de Março de 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texto por: RFI 2 min

Estamos no 36º dia da invasão russa à Ucrânia. A Cruz Vermelha está a caminho da cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, com o objectivo de conduzir uma missão de retirada de civis do local, que tem sido alvo de constantes ataques nos últimos dias.