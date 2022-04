Futebol: Portugal mede forças com o Gana e o Brasil defronta os Camarões no Mundial

Futebol

O sorteio do campeonato do Mundo de futebol decorreu em Doha, no Catar, nesta sexta-feira 1 de Abril. As duas selecções lusófonas, Brasil e Portugal, vão defrontar selecções africanas, respectivamente os Camarões e o Gana.

O Centro de Convenções e Exposições de Doha, no Catar, recebeu o sorteio do Mundial de 2022 que vai decorrer no país de 21 de Novembro a 18 de Dezembro.

As suas selecções lusófonas, Brasil e Portugal, já conhecem os adversários.

A Selecção brasileira, cinco vezes campeã do mundo, vai medir forças com a Sérvia, a Suíça e os Camarões no Grupo G.

Quanto à Selecção portuguesa vai defrontar o Uruguai, a Coreia do Sul e o Gana no Grupo H.

No que diz respeito à campeã do mundo, a França, encontra-se no Grupo D com a Dinamarca, a Tunísia e o vencedor do play-off AFC (Ásia)-CONMEBOL (América do Sul).

A equipa que vai vencer o jogo entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália vai depois defrontar o Peru.

De notar que o jogo de abertura, a 21 de Novembro, será entre o Catar e o Equador no Grupo A.

Eis todos os grupos:

Grupo A: Qatar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irão, Estados Unidos, País de Gales ou Escócia ou Ucrânia

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polónia

Grupo D: França, Emirados Árabes Unidos ou Austrália ou Peru, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Jogos dos países lusófonos:

Brasil: 24/11 frente à Sérvia; 28/11 frente à Suíça; 02/12 frente aos Camarões.

Portugal: 24/11 frente ao Gana; 28/11 frente ao Uruguai; 02/12 frente à Coreia do Sul.

