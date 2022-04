Apenas 3 mil pessoas fugiram de Mariupol com milhares ainda à espera para sair

Ucrânia

Nos esforços de evacuação de sexta-feira, apenas 3.071 pessoas conseguiram abandonar a cidade de Mariupol com as equipas da Cruz Vermelha a não conseguirem entrar nesta cidade portuária e a tentarem hoje novamente evacuar os cerca de 150 mil civis que lá continuam.

Publicidade Continuar a ler

O número foi anunciado pelo Presidente Volodymyr Zelensky: apesar de todos os esforços humanitários apenas 3.071 pessoas conseguiam sair da cidade de Mariupol. O Presidente ucraniano disse que a Europa já não tem o direito de manter o silêncio sobre o que se passa nesta cidade ucraniana.

Neste sábado, a Cruz Vermelha Internacional vai voltar a tentar entrar em Mariupol depois dos esforços da organização internacional terem falhado na sexta-feira devido a desrespeito das regras de segurança acordadas para a passagem da ajuda humanitária. Esta operação deveria permitir aos quase 150 mil civis que ainda estão em Mariupol de abandonaram de forma pacífica a cidade.

As condições de vida para quem ainda está na cidade são cada vez mais difíceis, já que estão há várias semanas sem água potável, electricidade e muitas pessoas não têm mesmo acesso a comida, vivendo em abrigos e caves.

O Presidente Volodymyr Zelensky acusa agora os russos de não só estarem a destruir o país, transformando a Ucrânia "num desastre completo", mas também estarem a deixar para trás minas terrestres de forma a impedir o regresso das populações às cidades reconquistadas pelos ucranianos.

Nas últimas 24 horas, o líder ucraniano falou com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que se deslocou até Kiev e discursou no Parlamento ucraniano dizendo que a Ucrânia é bem-vinda à União Europeia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro