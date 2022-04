Futebol: Liverpool derrotou o Benfica na Liga dos Campeões europeus

Futebol

Os dois primeiros encontros dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreram nesta terça-feira 5 de Abril. O Benfica perdeu por 1-3 frente ao Liverpool, enquanto o Manchester City venceu por 1-0 o Atlético Madrid.

A primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus começou nesta terça-feira 5 de Abril com dois encontros.

Benfica perdeu em Lisboa

O único clube português ainda presente na prova, o Benfica, foi derrotado em casa, no Estádio da Luz em Lisboa, por 1-3 frente aos ingleses do Liverpool.

Os golos dos ‘Reds’ foram apontados pelo defesa francês Ibrahima Konaté, pelo avançado senegalês Sadio Mané e pelo avançado colombiano Luis Díaz.

O único tento dos encarnados foi marcado pelo avançado uruguaio Darwin Núñez.

A segunda mão decorre a 13 de Abril em Liverpool.

Manchester City na frente

Os ingleses do Manchester City venceram por 1-0 os espanhóis do Atlético Madrid no Etihad Stadium na Inglaterra.

O único tento da partida foi apontado pelo médio belga Kevin De Bruyne.

De notar que o internacional moçambicano Reinildo foi titular com a camisola dos ‘Colchoneros’.

A segunda mão decorre a 13 de Abril em Madrid.

Nesta quarta-feira 6 de Abril, o Chelsea recebe o Real Madrid, enquanto o Bayern Munique desloca-se ao terreno do Villarreal.

