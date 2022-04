Presidente ucraniano pede exclusão da Rússia do Conselho de segurança da ONU

Ucrânia/Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, dirigiu-se hoje ao Conselho de segurança da ONU, por videoconferência, e apelou, após a denúncia de massacres em Busha, para que a Rússia seja excluída deste órgão das Nações Unidas.

O presidente ucraniano alega que a Rússia quer transformar o seu direito de veto, no Conselho de segurança da ONU, em direito de matar.

Volodymyr Zelenski alega que aquele órgão se manteve inactivo por não ter tomado nenhuma decisão desde a invasão da Ucrânia pela Rússia a 24 de Fevereiro.

Ele afirmou, ainda, que Moscovo deveria prestar contas por crimes cometidos pelo seu exército, os "piores desde a Segunda Guerra Mundial" acrescentou.

"A Rússia quer transformar-nos em escravos silenciosos", alegou ainda o líder da Ucrânia. Este apelou à acção da ONU, que caso não o faça, mais valeria pura e simplesmente fechar, afirmou em substância.

O presidente da Ucrânia lançou, por isso, um apelo à reforma do Conselho de segurança da ONU.

Eis aqui a tradução de um excerto da sua alocução.

"Precisamos de decisões importantes do Conselho de segurança.

Se não sabem que decisão tomar o que podem fazer é expulsar a Rússia do Conselho de segurança.

Já que se trata do agressor e do responsável da guerra.

E privar, assim, a Rússia do direito de veto e, em seguida, o Conselho poderá tomar as suas decisões em prol da paz e em nome da paz.

E assim poderão demonstrar, mesmo, como se pode rever as instituições e como se pode trabalhar em prol da paz."

Volodymyr Zelenski, presidente ucraniano, 5/4/2022

O embaixador russo junto das Nações Unidas, Vasily Nebenzya, denunciou, por seu lado, "múltiplas mentiras proferidas contra o exército e os soldados russos."

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, tinha falado em possíveis "crimes de guerra" na cidade ucraniana de Busha e exortou o Conselho de Segurança "a fazer tudo o que estiver ao seu alcance" para travar o conflito.

Centenas de civis mortos foram encontrados em Busha, uma cidade a 60 quilómetros da capital ucraniana, espalhados na rua, nalguns casos com as mãos atadas atrás das costas e atirados para valas comuns, tendo as autoridades ucranianas e os seus aliados acusado os soldados russos de terem cometido esses crimes quando ocuparam a cidade.

Moscovo rejeitou qualquer responsabilidade e diz tratar-se de uma encenação dos ucranianos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, vão reunir-se em Kiev (ou Kyiv) com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou o porta-voz da União Europeia.

A União Europeia que deverá adoptar novas sanções contra a Rússia amanhã, quarta-feira, após relatos da morte de civis no norte da Ucrânia por forças russas, disse à RFI esta terça-feira, o ministro francês de Assuntos Europeus, Clément Beaune, acrescentando que a UE também deve agir rapidamente sobre as importações de gás e carvão da Rússia.

Entretanto, Itália, Dinamarca e Eslovénia decidiram expulsar diplomatas russos, justificando a medida como um "risco para a segurança nacional". A decisão surge um dia depois de diplomatas russos terem sido expulsos de França e Alemanha por razões semelhantes. Moscovo já disse que vai retaliar.

