Ucrânia: Zelensky discursa no Conselho de Segurança da ONU

Guerra Rússia/Ucrânia

Ao 41º dia da invasão russa à Ucrânia, as imagens provenientes da cidade ucraniana de Bucha continuam a chocar a comunidade internacional. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai intervir esta terça-feira na reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde irá falar sobre o cenário de devastação deixado pelos russos nesta cidade ucraniana.

Publicidade Continuar a ler

Nos últimos dias, centenas de corpos de civis foram descobertos na localidade de Bucha, após a retirada das tropas russas do local. As imagens que têm sido veiculadas nas últimas horas estão a chocar a comunidade internacional.

Nos registos que chegam a partir de Bucha é possível ver-se centenas de cadáveres de civis, alguns com as mãos amarradas nas costas e que terão sido executados com tiros na cabeça.

O chefe de Estado ucraniano irá exprimir-se no Conselho de Segurança da ONU sobre este massacre, no entanto, ainda não se sabe se se tratará de uma intervenção em directo ou através de uma mensagem gravada.

Até ao momento, recorde-se, vários países já condenaram o ataque em Bucha e falam mesmo em "genocídio". Para além disso, pedem que exista uma investigação internacional.

Os Estados Unidos da América, a União Europeia, a Alemanha ou a França, por exemplo, já se pronunciaram publicamente sobre este massacre e defenderam novas sanções contra a Rússia.

Por seu turno, Moscovo nega de forma categórica qualquer envolvimento nestes episódios de violência e solicitou que seja aberto o debate sobre o assunto durante o Conselho de Segurança da ONU.

Perante este cenário, onde existe forte possibilidade da existência de crimes de guerra, um encontro entre Volodymyr Zelensky e o homólogo, Vladimir Putin, parece cada vez mais improvável. O chefe de Estado ucraniano disse, em entrevista a uma televisão ucraniana, que é "possível" que já não exista a tão aguardada reunião com Putin.

Entretanto, noutras cidades ucranianas, a violência continua. O Presidente ucraniano disse na noite de ontem que o número de civis mortos em Borodyanka, cidade próxima de Kiev, pode ser muito maior do que em Bucha.

Volodymyr Zelensky considera que a Rússia não será "capaz de enganar o mundo inteiro" e pede a colaboração dos jornalistas de todo o mundo para divulgarem as imagens do que se passa em território ucraniano.

Kiev afirma que russos preparam nova ofensiva a leste da Ucrânia

A Ucrânia salientou esta terça-feira que a Rússia está a preparar uma ofensiva na região do Donbass, no leste do país.

“O objectivo é estabelecer o controlo total sobre o território das regiões de Donetsk e Lugansk”, afirmou o Estado-Maior na Ucrânia na sua página oficial de Facebook.

De acordo com Kiev, existe um “movimento de colunas de armas e equipamentos militares no território da República da Bielorrússia".

Para além disso, aviões e helicópteros russos foram transferidos da Bielorrússia para a Rússia, de acordo com a mesma fonte.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro