Futebol: Real Madrid derrotou o campeão europeu na Liga dos Campeões

© Action Images via Reuters - PETER CZIBORRA

Karim Benzema, avançado francês do Real Madrid, apontou três golos frente ao Chelsea.

Os dois últimos encontros da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreram nesta quarta-feira 6 de Abril. O Real Madrid derrotou o Chelsea por 1-3, enquanto o Villarreal venceu por 1-0 o Bayern Munique.

A primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus ficou encerrada nesta quarta-feira 6 de Abril com os dois últimos encontros.

Real Madrid surpreendeu Chelsea

Os espanhóis do Real Madrid deslocaram-se ao terreno do Chelsea, no Estádio Stamford Bridge em Londres, e venceram por 1-3.

Os três golos dos ‘Merengues’ foram apontados pelo avançado francês Karim Benzema, enquanto o único tento dos ‘Blues’ foi marcado pelo avançado alemão Kai Havertz.

A segunda mão decorre a 12 de Abril em Madrid, a capital espanhola.

Villarreal não tremeu frente ao Bayern Munique

Os espanhóis do Villarreal venceram por 1-0, em casa no Estádio de la Cerámica, os germânicos do Bayern Munique.

O avançado holandês Arnaut Danjuma apontou o único tento da partida para o Villarreal.

A segunda mão decorre a 12 de Abril em Munique.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

