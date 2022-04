Xangai: "Estamos a viver um confinamento algo labiríntico"

Confinamento/Xangai

As autoridades chinesas colocaram, esta terça-feira, 26 milhões de pessoas em quarentena em Xangai, depois de terem registado mais de 13 mil testes positivos à Covid-19, no meio de uma crescente contestação pública sobre as regras de quarentena.

Janson Santos, residente em Xangai, explicou, em entrevista à RFI, como é que este confinamento está a ser aplicado.

O nosso entrevistado começou por recordar que, nos confinamentos anteriores, mais precisamente no início da pandemia, todas as cidades confinadas "fechavam", algo muito diferente do que está a acontecer no actual confinamento.

"Aquilo que tem acontecido desta vez é um confinamento algo labiríntico. Confinam-se ruas, confinam-se bairros, confinam-se certas pontes de acesso a outras partes da cidade", começou por explicar o nosso entrevistado, que se encontra a viver numa zona mais a oeste de Xangai.

Janson Santos fez-nos o relato de como têm sido os seus dias, perante estas novas restrições em Xangai.

"Hoje eu não faço ideia onde posso ir porque posso sair de casa e, como disse, virar à esquerda já sei que não posso, viro à direita e sigo pela rua abaixo, mas posso de repente virar de costas e ter mais uma vedação que é levantada, que depois não me permite voltar a casa", explicou aos microfones da RFI.

Ouça aqui parte da alocução do nosso entrevistado:

Janson Santos, confinamento Xangai, 06-04-2022

Janson Santos referiu ainda que este confinamento "labiríntico" se tornou num grande teste à estratégia de tolerância zero da China para eliminar o novo coronavírus.

"Estamos a falar de uma cidade com cerca de 30 milhões de habitantes e as pessoas continuam de boa fé a seguir as instruções que lhe são dadas", disse Janson, salientando, porém, que com o alívio de restrições noutras zonas do globo, os cidadãos chineses começam a questionar-se.

"Quando essa informação chega cá, obviamente que há pessoas que se questionam por que é que nós continuamos a ter esta política de Covid-0. A política é essa, continua a ser essa, mas agora é possível que este confinamento labiríntico e psicológico tenha a ver com uma forma mais focada, digamos assim, de tentar resolver a questão, em vez de 'vamos todos para casa'", relatou.

Janson reiterou ainda que "fechar uma cidade tão grande, de 30 milhões de pessoas não é o mesmo do que fechar uma cidade do interior da China, muito mais pequena".

Ouça a restante parte do discurso:

Janson Santos, sobre confinamento Xangai, 06-04-2022

De salientar que, em Xangai, o confinamento parcial teve início no passado dia 28 de Março e as medidas têm vindo a tornar-se cada vez mais rígidas nas últimas semanas.

