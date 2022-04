Arménia e Azerbaijão preparam conversações de paz sobre Nagorno-Karabakh

#Arménia/ Azerbaijão

Primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Bruxelas, 06 de Abril de 2022.

A Arménia e o Azerbaijão anunciaram, esta quinta-feira, que vão preparar negociações de paz. Os dois países confrontaram-se, em 2020, pelo controlo da região do Nagorno-Karabakh.

O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pediram aos ministros dos Negócios Estrangeiros para "iniciarem os preparativos para as conversações de paz entre os dois países".

Em comunicado, o governo arménio indicou que a decisão foi tomada após um encontro, na quarta-feira em Bruxelas, entre o primeiro-ministro da Arménia e o chefe de Estado do Azerbaijão. A reunião decorreu sob a mediação do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Foi alcançado um acordo neste encontro (...) para o estabelecimento de uma comissão bilateral sobre as questões dos limites fronteiriços", explica o comunicado.

A comissão vai ficar responsável pelas garantias de segurança e estabilidade na fronteira, de acordo com a agência France Presse.

O chefe da diplomacia do Azerbaijão disse que está a ser feito um trabalho para iniciar as negociações de paz e que o futuro acordo vai ser baseado nos “princípios propostos pelo Azerbaijão”.

Em Novembro de 2020, um cessar-fogo entre a Arménia e o Azerbaijão, assinado sob mediação russa, pôs fim a uma guerra de seis semanas entre os dois países que se batem pela região do Nagorno-Karabakh. Moscovo enviou, então, "forças de manutenção de paz" para a região.

Os combates fizeram mais de 6.500 mortos em 2020 e ficaram marcados pela derrota da Arménia que foi obrigada a ceder importantes territórios que controlava desde o início dos anos 1990.

Nos últimos dias, foi registado um escalar de tensão em torno de Nagorno-Karabakh, o território que os dois países do Cáucaso tentam controlar há mais de três décadas. A Rússia acusou, no final de Março, o Azerbaijão de violar o cessar-fogo e a Arménia também acusou o Azerbaijão de ter cortado o fornecimento de gás a Nagorno-Karabakh, deixando a população sem aquecimento em pleno Inverno.

A região montanhosa do Nagorno-Karabakh, maioritariamente habitada por arménios, separou-se do Azerbaijão após o colapso da União Soviética. Seguiu-se uma primeira guerra, nos anos 1990, que provocou a morte de trinta mil pessoas e fez milhares de refugiados.

