Ucrânia pede mais armas aos países da NATO

#Guerra na Ucrânia

Esta quinta-feira, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kouleba, pediu aos países da NATO mais armas para combater as forças russas. A União Europeia está a ponderar um quinto conjunto de sanções que, pela primeira vez, vai incluir medidas no sector da energia.

À chegada à sede da NATO, em Bruxelas, para um encontro com os homólogos dos países da Aliança Atlântica, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kouleba, afirmou: "Venho pedir três coisas: armas, armas e armas. Quanto mais rápido forem entregues, mais vidas serão salvas e destruição evitada."

Em resposta, o o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, declarou que "a Ucrânia tem o direito de se defender” e que se vai debater a resposta.

O ministro ucraniano disse que Kiev precisa “de aviões, veículos blindados, defesa antiaérea" e pediu “a todos os aliados que deixem de lado suas hesitações e relutância em fornecer à Ucrânia tudo o que ela precisa".

A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, disse que se vai “apoiar a Ucrânia” mas que “é importante agir juntos e não individualmente".

Por sua vez, a União Europeia está a ponderar um quinto conjunto de sanções que, pela primeira vez, vai incluir medidas no sector da energia com um embargo às compras de carvão russo, mas o petróleo e o gás ainda estão de fora. As duas filhas do presidente Putin e vários oligarcas devem ser adicionados à lista negra da União Europeia, na senda da decisão também tomada pelos Estados Unidos.

Esta manhã, o chefe da diplomacia europeia, o espanhol Josep Borrell, adiantou que "o acordo deve ser finalizado pelos embaixadores dos países da UE e deve ser ratificado na segunda-feira na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE no Luxemburgo".

