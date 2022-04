Futebol: Sporting de Braga e Marselha venceram nas competições europeias

Futebol

Esta semana decorreram as três competições europeias: Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League.

Publicidade Continuar a ler

A primeira mão dos quartos-de-final destas três provas contou com dois clubes portugueses e dois franceses.

A única equipa portuguesa ainda presente na Liga dos Campeões, o Benfica, foi derrotada em casa, no Estádio da Luz em Lisboa, por 1-3 frente aos ingleses do Liverpool.

Nessa mesma competição, a maior da UEFA, os espanhóis do Real Madrid deslocaram-se ao terreno do Chelsea e venceram por 1-3, os espanhóis do Villarreal venceram por 1-0 os germânicos do Bayern Munique, e os ingleses do Manchester City venceram por 1-0 os espanhóis do Atlético Madrid.

No que diz respeito à Liga Europa, os portugueses do Sporting de Braga derrotaram por 1-0 os escoceses do Rangers, enquanto os franceses do Lyon deslocaram-se ao terreno dos ingleses do West Ham e empataram a uma bola.

De notar que o tento dos bracarenses foi apontado pelo avançado espanhol Abel Ruiz (foto).

Quanto à Conference League, o único clube gaulês presente na prova, o Marselha, venceu por 2-1 os gregos do PAOK.

A segunda mão destes encontros decorre a 14 de Abril.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro