Uma caravana de veículos militares russos, com uma extensão de 13 quilómetros, está a dirigir-se para a região de Donbass, no leste da Ucrânia. As autoridades ucranianas afirmam que "A Ucrânia está pronta para as grandes batalhas e deve vencê-las”.

O assessor da Presidência ucraniana Mykhailo Podoliak disse que a Ucrânia está preparada para travar uma "grande batalha" no leste do país, um alvo que considera prioritário para a Rússia e onde a retirada de civis continua, com receio de uma ofensiva iminente.

"A Ucrânia está pronta para as grandes batalhas e deve vencê-las, inclusive no Donbass", a região do leste do país, declarou. "E quando isso acontecer, a Ucrânia terá uma posição mais forte nas negociações, o que lhe irá permitir ditar certas condições", acrescentou o assessor presidencial ucraniano Mykhaïlo Podoliak, citado pela agência de notícias Interfax

O Presidente Volodymyr Zelensky reiterou, durante um encontro com o chanceler austríaco Karl Nehammer, que visitou Kyiv, que o país "Está pronto para lutar e, ao mesmo tempo, procurar meios diplomáticos para parar esta guerra”.

Depois de retirar as tropas da região de Kyiv e do norte da Ucrânia, a Rússia concentra esforços na conquista total do Donbass, parte do qual é controlado por separatistas pró-Rússia, desde 2014.

Vala comum em Buzova

Entretanto, uma nova vala comum com mais civis mortos foi encontrada perto da cidade de Buzova, na região de Kiev, disse hoje o presidente da comunidade de Dmitrov, Taras Didych. O mesmo responsável adiantou que na estrada que liga Kyiv a Jitomir, entre as vilas de Myla e Mriya, cerca de uma dezena de carros foram baleados.

"Agora estamos a voltar à vida, mas durante a ocupação tivemos os nossos ‘pontos críticos’, morreram muitos civis”, declarou Taras Didych.

Boris Johnson visita Kyiv

Ontem, o primeiro-ministro britânico fez uma visita surpresa a Kyiv e prometeu veículos blindados para a Ucrânia. Boris Johnson prestou homenagem ao exército ucraniano pelo "maior feito de armas do século 21", que tornou possível defender Kyiv e derrotar "os projectos monstruosos de Putin", segundo um comunicado de Downing Street.

O presidente russo, Vladimir Putin, "sofreu um revés. [...] Ele vai aumentar a pressão agora no Donbass e no leste", alertou Boris Johnson.

“É por isso que é tão vital […] que nós, seus amigos, continuemos a oferecer todo o apoio que pudermos”, acrescentou, prometendo fornecer a Kyiv veículos blindados e mísseis antinavio.

Por sua vez, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia preparam-se para discutir um novo pacote de sanções contra Moscovo na segunda-feira. O embargo total ao petróleo e gás russo divide os 27 Estados membros.

