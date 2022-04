Ucrânia: 1.200 corpos foram descobertos até agora na região de Kyiv

#GuerraUcrânia

Mais de 1.200 corpos foram descobertos até agora na região de Kyiv, parcialmente ocupada há várias semanas por forças russas, anunciou a procuradora-geral da Ucrânia Iryna Venediktova.

Publicidade Continuar a ler

Em declarações ao canal britânico Sky News, a procuradora-geral da Ucrânia disse este domingo que mais de 1.200 corpos foram descobertos até agora na região de Kiev, parcialmente ocupada há várias semanas por forças russas.

“Até o momento, temos 1.222 pessoas mortas apenas na região de Kiev”, disse Iryna Venediktova, acrescentando que 5.600 investigações foram abertas por supostos crimes de guerra desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

Todavia, a procuradora-geral da Ucrânia não especificou se os corpos descobertos eram exclusivamente de civis. Há uma semana, Iryna Venediktova afirmou que 410 civis foram mortos encontrados nos territórios libertados da região de Kyiv.

A procuradora admitiu na altura que pudessem existir muitos outros cadáveres que ainda não tinham sido recolhidos e avaliados.

Só na cidade de Bucha, a noroeste da capital ucraniana, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns, de acordo com um relatório anunciado pelas autoridades ucranianas em 2 de Abril.

Entretanto, uma nova vala comum com mais civis mortos foi encontrada perto da cidade de Buzova, na região de Kiev, disse hoje o presidente da comunidade de Dmitrov, Taras Didych. O mesmo responsável adiantou que na estrada que liga Kyiv a Jitomir, entre as vilas de Myla e Mriya, cerca de uma dezena de carros foram baleados.

"Agora estamos a voltar à vida, mas durante a ocupação tivemos os nossos ‘pontos críticos’, morreram muitos civis”, declarou Taras Didych.

Aeroporto de Dnipro novamente bombardeado

O aeroporto de Dnipro, cidade no leste da Ucrânia, foi novamente bombardeado hoje pelos russos e "completamente destruído", anunciou o governador regional. O acesso ao aeroporto foi proibido aos jornalistas.

"Novo ataque ao aeroporto de Dnipro, nada resta dele. O próprio aeroporto e a infraestrutura próxima foram destruídos. E os mísseis continuam a voar", escreveu o governador Valentin Reznichenko no Telegram, salientado que estão a determinar o número de vítimas.

O aeroporto de Dnipro já tinha sido atingido a 15 de Março por bombardeamentos russos, na altura a pista tinha sido "destruída" e o terminal "danificado".

Dnipro, uma cidade industrial com um milhão de habitantes, marca o limite das regiões orientais do país, com uma maioria de língua russa, tinha sido até agora poupada dos combates entre os exércitos ucraniano e russo.

Dnipro tem estado a acolher um grande número de ucranianos que chegam de Donbass, mais a leste, agora alvo prioritário para a Rússia após a retirada da região de Kyi e do norte da Ucrânia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro