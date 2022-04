Futebol: Real Madrid e Villarreal nas meias da Liga dos Campeões

Futebol

Os dois primeiros jogos da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus decorreram na terça-feira 12 de Abril. Real Madrid e Villarreal apuraram-se para as meias-finais da prova.

Real Madrid tremeu, mas apurou-se

Os madrilenos, que tinham vencido por 1-3 na primeira mão na Inglaterra, receberam os britânicos do Chelsea em Madrid.

O apuramento dos ‘merengues’ parecia estar definido, mas o vencedor da prova na época passada, 2020/2021, o Chelsea, queria surpreender, e foi o que fez.

O médio Mason Mount, o defesa alemão Antonio Rudiger, e o avançado germânico Timo Werner colocaram os ‘Blues’ a vencer por 0-3 em Madrid. Um resultado que permitia ao Chelsea de seguir em frente na prova.

No entanto, o Real Madrid reagiu com um tento do avançado brasileiro Rodrygo aos 80 minutos de jogo.

Um golo que levou o jogo para o prolongamento. Momento escolhido pelo avançado francês Karim Benzema para marcar o tento que permitiu ao Real Madrid apurar-se para as meias-finais.

Apesar da derrota por 2-3, os madrilenos estão nas meias-finais e vão agora defrontar o vencedor do confronto entre o Manchester City e o Atlético Madrid.

A surpresa dos quartos: Villarreal

A outra equipa espanhola, o Villarreal, deslocou-se ao terreno dos germânicos do Bayern Munique. Na primeira mão, o Villarreal tinha vencido por 1-0 em Espanha, mas a vantagem parecia escassa.

O jogo ficou apenas resolvido na segunda parte. O Bayern Munique marcou primeiro com um tento apontado pelo avançado polaco Robert Lewandowski aos 52 minutos.

Os germânicos pensavam resolver o jogo antes do apito final ou até no prolongamento, mas o homem do encontro ainda estava por entrar.

Aos 84 minutos, o avançado nigeriano Samuel Chukwueze entrou para dentro das quatro linhas e marcou apenas 4 minutos após a sua entrada.

Num contra-ataque aos 88 minutos, o avançado nigeriano concluiu o trabalho colectivo da equipa e apurou o Villarreal para as meias-finais da Liga dos Campeões europeus.

O Bayern Munique empatou a uma bola em casa e foi eliminado. Recorde-se que os germânicos venceram a prova na temporada 2019/2020.

O Villarreal vai agora defrontar o vencedor do encontro entre os britânicos do Liverpool e os portugueses do Benfica.

