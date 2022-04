Futebol: António Conceição pode continuar em África após os Camarões

Futebol

O treinador português António Conceição demitido do seu cargo de seleccionador dos Camarões poderá continuar em África. Dois países sondaram o treinador, o Burkina Faso e a Nigéria.

Publicidade Continuar a ler

António Conceição, treinador português de 60 anos, poderá continuar a treinar em África. Para isso tem duas hipóteses neste momento: Burkina Faso e Nigéria.

Fim de linha com os Camarões

Antonio Conceição chegou ao comando técnico dos Camarões em 2019 com o objectivo de levar a equipa ao melhor resultado no CAN que decorre em território camaronês de Janeiro a Fevereiro de 2022. Recorde-se que a competição foi adiada um ano devido à pandemia de Covid-19.

No Campeonato Africano das Nações, os Camarões acabaram no terceiro lugar após derrotar o Burkina Faso, na luta pela medalha de bronze, por 5-3 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate a três bolas no fim do tempo regulamentar.

De notar que a selecção camaronesa foi eliminada nas meias-finais pelo Egipto, comandado na altura pelo português Carlos Queiroz, por 1-3 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar.

Após esse resultado, as autoridades camaronesas decidiram demitir o treinador português, isto um mês antes do play-off de apuramento para o Mundial. Os Camarões, com o novo seleccionador Rigobert Song, alcançaram o apuramento para o Campeonato do Mundo, eliminando a Argélia.

De referir, no entanto, que a selecção camaronesa chegou ao play-off com Antonio Conceição, terminando no primeiro lugar no Grupo D com 13 pontos, à frente da Costa do Marfim com 12 e de Moçambique com 4 pontos.

Nigéria e Burkina Faso com passado lusófono

A Nigéria é uma das hipóteses para o treinador português. Os nigerianos despediram o treinador Augustine Eguavoen após a equipa ter falhado o apuramento para o Mundial. Os ganeses empataram a uma bola na Nigéria e carimbaram o passaporte para o Campeonato do Mundo visto que na primeira mão as duas equipas tinham empatado sem golos.

De notar que a Nigéria, no início do ano, tinha falado com o português José Peseiro, mas as negociações acabaram por não ser conclusivas. Hoje a hipótese chama-se António Conceição.

O Burkina Faso é outra das hipóteses para o técnico luso. A equipa do Burkina Faso terminou no quarto lugar no CAN nos Camarões e acabou por despedir o treinador Kamou Malo.

Recorde-se que durante vários anos, a equipa foi comandada pelo português Paulo Duarte. Aliás, o técnico luso levou o Burkina Faso a três fases finais do CAN em 2010, em 2012 e em 2017.

António Conceição poderá continuar no continente africano se as negociações chegarem a bom porto com o Burkina Faso ou a Nigéria.

António Conceição, Seleccionador dos Camarões. © AFP - ISSOUF SANOGO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro