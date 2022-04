Futebol: Liverpool eliminou Benfica nos quartos da Liga dos Campeões

Futebol

Os dois derradeiros jogos da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus decorreram na quarta-feira 13 de Abril. Manchester City e Liverpool apuraram-se para as meias-finais da prova.

Já são conhecidas as duas últimas equipas apuradas para as meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol: Manchester City e Liverpool.

Liverpool sem tremer frente ao Benfica?

Em Anfield Road, o Liverpool recebeu o Benfica num jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol. Na primeira mão os ‘Reds’ tinham vencido por 1-3 no Estádio da Luz em Lisboa.

A equipa britânica abriu rapidamente o marcador aos 21 minutos com um tento do defesa francês Ibrahima Konaté.

Os encarnados reagiram e empataram aos 32 minutos com um golo do avançado português Gonçalo Ramos. O jogo estava equilibrado mas nada parecia pôr em perigo o apuramento dos ‘Reds’.

Na segunda parte, em dez minutos - 55 e 65 -, o avançado brasileiro Roberto Firmino marcou dois tentos e colocou o Liverpool a vencer por 3-1.

No entanto, os lisboetas não vão baixar os braços. Aos 73 minutos, o avançado ucraniano Roman Yaremchuk marcou o segundo tento dos encarnados antes do avançado uruguaio Darwin Núñez empatar o encontro.

O Benfica ainda marcou um quarto tento, que poderia fazer tremer o Liverpool, mas o golo de Darwin Núñez foi anulado devido a um fora-de-jogo.

As duas equipas empataram a três bolas e o Liverpool seguiu em frente na prova. Nas meias-finais os ‘Reds’ vão medir forças com os espanhóis do Villarreal.

City e Atlético não encontraram caminho da baliza

Os espanhóis do Atlético Madrid receberam e empataram sem golos frente aos ingleses do Manchester City no Estádio Wanda Metropolitano.

Os madrilenos, com o internacional moçambicano Reinildo a titular, foram algo prudentes na primeira parte e tentaram o tudo por tudo na segunda, mas não foi suficiente visto que os ‘Citizens’ conseguiram resistir.

Quanto aos britânicos, que tinham vencido por 1-0 na primeira mão na Inglaterra, optaram por esperar pelas investidas dos adversários e resistir até alcançar o apuramento.

Com este empate sem golos, o Manchester City apurou-se para as meias-finais onde vai defrontar os espanhóis do Real Madrid.

A primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões europeus de futebol decorre a 26 e 27 de Abril de 2022.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

