Forças ucranianas atingem cruzador russo no mar Negro

Ucrânia

O Moskva, o navio-almirante da frota do Mar Negro e uma das mais importantes embarcações da marinha russa, foi atingido pelo exército ucraniano com mísseis antinavio, acabando por ser abandonado em alto mar pela sua tripulação.

Publicidade Continuar a ler

O cruzador participou, nos primeiros dias da invasão, num ataque contra a ilha das Serpentes, localizada no mar Negro, perto da fronteira romena, durante o qual 19 marinheiros ucranianos foram capturados.

Moscovo confirmou a evacuação do navio "devido a um incêndio", mas ainda não existe confirmação de que o navio tenha sido afundado.

O ministério da Defesa russo anunciou que o cruzador de mísseis Moskva, que lidera a frota da Rússia no mar Negro, ficou "gravemente danificado", na sequência de uma explosão de munições causada por um incêndio.

De acordo com as agências de notícias estatais russas Tass e Ria Novosti, o ministério da Defesa assegura que a tripulação do cruzador foi retirada e que uma investigação está em curso para determinar a causa do incêndio.

As forças ucranianas atingiram com mísseis Neptuno o cruzador de mísseis russo Moskva, que lidera a frota da Rússia no mar Negro, causando "danos graves", avançou na noite de quarta-feira uma fonte militar da Ucrânia. O chefe da administração militar regional de Odesa, Maksym Marchenko, descreveu que "os mísseis Neptuno que 'guardam' o mar Negro causaram danos muito sérios no navio russo".

Ucrânia abre nove corredores humanitários, inclusive em Mariupol

As autoridades ucranianas anunciam reabertura de nove corredores humanitários esta quinta-feira, 14 de Abril, inclusive da cidade de Mariupol.

"Nove corredores humanitários estão planeados para hoje", escreveu a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, numa mensagem publicada nas redes sociais.

A Ucrânia anunciou esta quinta-feira a retirada de civis através de nove corredores humanitários, inclusive da cidade de Mariupol, no sudeste do país, um dia depois da suspensão devido às violações russas do cessar-fogo, apontam as autoridades ucranianas.

Este é o primeiro corredor entre Mariupol, cidade portuária devastada depois de mais de 45 dias de cerco.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro