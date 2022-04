Twitter combate possível aquisição bilionária de Elon Musk

Redes Sociais

A rede social Twitter reagiu na sexta-feira à proposta de aquisição de Elon Musk, que já detendo uma posição de 9% na empresa, quer adquiri-la por completo por cerca de 41 mil milhões de euros. Reconhecido como um dos principais fóruns de discussão no Mundo, esta plataforma que evitar ser comprada pelo bilionário sul-africano.

O conselho de administração da rede social Twitter decidiu na sexta-feira utilizar uma ferramenta do mundo financeira conhecida como 'poison pill' ou comprimido envenenado, em português, para combater a proposta de aquisição do bilionário Elon Musk, que já detém a maior participação individual na empresa, ou seja, cerca de 9% das ações da plataforma.

O mecanismo de 'poison pill' fará com que cada vez que Elon Musk adquira até 15% da empresa, todos os outros acionistas tenham desconto na aquisição de ações, inundando o mercado com ações da plataforma social e impedindo Musk de reforçar a sua posição. Este mecanismo estará ativo até 2023.

O magnata já fez saber que tem um "plano B" e que dará a conhecer mais tarde como pretende levar a cabo o contra-ataque para se apoderar da rede social.

Elon Musk quer adquirir 100% do Twitter e retira-lo do mercado, submetendo esta plataforma às suas próprias regras. O bilionário, mais conhecido pela sua empresa Tesla, é uma figura popular no Twitter, onde interage diariamente com os outros utilizadores.

No entanto, Musk, que é um dos homens mais ricos do Mundo, tem questionado ultimamente a limitação da liberdade de expressão na plataforma, considerando que o Twitter não deve eliminar publicações ofensivas nem bloquear utilizadores que façam apelo ao ódio.

