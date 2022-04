Zelensky avisa que Mundo se deve preparar para ataque nuclear de Putin

Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse em entrevista à CNN que “todos os países do mundo” devem estar preparados para uma ofensiva nuclear de Putin na Ucrânia.

"Não só eu [tenho receio um ataque nuclear], todo o mundo, todos os países precisam se preocupar porque pode não ser uma informação real, mas pode ser verdade. Eles podem usar arma químicas, para eles, a vida das pessoas não vale nada”, disse Zelensky, numa entrevista em inglês.

A informação de um possível ataque nuclear contra a Ucrânia surgiu esta semana, com o diretor da CIA, Bill Burns, a dizer que os Estados Unidos estão a seguir atentamente as manobras militares do Kremlin por acreditarem que Vladimir Putin pode recorrer a armas nucleares caso se sinta encurralado.

Numa entrevista à CNN, em inglês, Volodymyr Zelensky expressou preocupação, mas disse também que o perigo de um ataque nuclear ultrapassa as fronteiras da Ucrânia e deve preocupar todos os países do Mundo já que teria consequências globais.

O chefe de Estado ucraniano, que após mais de 50 dias de guerra continua a liderar o país a partir de Kiev, estima que já tenham morrido desde o início da guerra 3 mil soldados ucranianos, indicando que do lado russo pensa já ter havido 20 mil baixas.

Quanto à morte de civis, só nos arredores de Kiev, as autoridades ucranianas indicam ter encontrado 900 corpos de homens, mulheres e crianças que tentavam fugir ao conflito, com as bombas a continuarem a cair não só em Kiev, mas também Mariupol, com a Rússia a avisar que os ataques vão intensificar-se nos próximos dias.

