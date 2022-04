Coreia do Norte testa novo míssil que visa melhorar a sua capacidade nuclear

Coreia do Norte

Segundo os meios de comunicação oficiais da Coreia do Norte, o país continua a testar novo armamento que permitirá maior eficácia Às suas armas nucleares, tudo isto sob o olhar atento do líder Kim Jong-un.

Publicidade Continuar a ler

Numa foto divulgada pelos meios de comunicação oficiais da Coreia do Norte, Kim Jong-un aparece sério a apontar para o horizonte, rodeado por vários militares, no que parece ser uma cápsula protetora. É esta a cena divulgada pelo regime norte-coreano para assinalar mais um teste de mísseis de longo alcance, que neste caso servirá para melhorar as suas armas nucleares.

Kim Jong-un terá dado indicações precisas às suas equipas de pesquisa militar para "continuar a reforçar as capacidades de defesa das forças de combate nuclear", segundo a agência oficial KCNA.

Sem dar grandes detalhes sobre esta nova arma, sabe-se apenas que o míssil serve para "melhorar as capacidades do poder norte-coreano" e que o lançamento foi bem sucedido.

Observadores já tinham previsto possíveis ensaios nucleares na Coreia do Norte, com o aproximar da data de aniversário de Kim Il-sung, o avô do atual líder e fundador do regime coreano, que se celebrou na sexta-feira. Ao contrário de outros aniversários, onde é organizada uma grande parada militar, Kim Jong-un contentou-se este ano com uma imensa procissão pública, fogos de artifício e danças sincronizadas.

Este ensaio militar decorre poucas semanas após do maior teste de mísseis balísticos intercontinentais jamais organizado no país, uma demonstração de força que não acontecia desde 2017.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro