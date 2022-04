Guerra: soldados ucranianos recusam render-se em Mariupol

Guerra Rússia/Ucrânia

Ao 53° dia da invasão russa à Ucrânia, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia sobe de tom. Moscovo fez, ontem à noite, um ultimato a Kiev para que os soldados ucranianos se rendessem até às 6 horas da manhã (hora local), na cidade portuária de Mariupol, no sudeste do país. A resposta por parte da Ucrânia foi negativa e os soldados ucranianos vão continuar a lutar pela defesa da zona. Entretanto, os corredores humanitários para a retirada de civis foram suspensos.

O Kremlin decidiu ameaçar as forças ucranianas e pediu que estas se rendessem. Apesar disso, Kiev manteve-se firme e não abdica da defesa da região, onde cerca de 100 mil pessoas continuam ainda retidas.

Entretanto, este domingo, a Rússia já ameaçou "eliminar" os soldados ucranianos que não se rendam, segundo a CNN Internacional.

De recordar que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha afirmado, este sábado, que a situação em Mariupol é "muito difícil" e defendeu o facto de "a eliminação de soldados ucranianos poder pôr fim às negociações" com a Rússia.

Perante este cenário de violência e falta de entendimento entre as partes, os corredores humanitários foram suspensos, conforme explicou Iryna Vereshchuk, vice-primeira-ministra ucraniana, numa mensagem escrita no Telegram.

"Esta manhã, não conseguimos negociar um cessar-fogo nas rotas de evacuação. É por isso que, infelizmente, não vamos abrir hoje os corredores humanitários", explicou.

Entretanto, as batalhas intensificam-se também na região do Donbass, com o governo britânico a acreditar que os russos estão a reunir forças para preparar uma nova ofensiva. O chefe de Estado ucraniano disse hoje que a Ucrânia não abdica deste território no leste do país para acabar com a guerra e reitera que isso seria um passo que ditaria o desfecho do conflito.

"É muito importante para nós não permitir que eles se mantenham firmes, porque esta batalha pode influenciar o curso de toda a guerra", disse, salientando que "os militares do Donbass são dos melhores da Ucrânia".

Nos arredores da capital, Kiev, a ofensiva russa progride, bem como em várias outras cidades ucranianas. A Rússia, recorde-se, havia garantido concentrar-se no leste do país, mas um acontecimento dos últimos dias mudou o curso da operação militar russa: o afundamento de um navio russo no mar Negro. Moscovo está a intensificar os ataques como resposta a este episódio.

O Kremlin anunciou ainda ontem que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e outros altos funcionários britânicos estão proibidos de entrar no país. Esta é a forma da Rússia retaliar, devido às sanções aplicadas por Londres, na sequência do conflito na Ucrânia.

