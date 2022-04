Futebol: Paris Saint-Germain e FC Porto a um passo dos títulos francês e português

Futebol

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato francês da primeira divisão com 74 pontos, enquanto o FC Porto está na frente na Liga Portuguesa com 82 pontos.

Em França, na trigésima segunda jornada, os parisienses venceram por 2-1, no Parque dos Príncipes, o rival, o Marselha, no Clássico do futebol gaulês.

Os golos do PSG foram apontados pelo brasileiro Neymar e pelo francês Kylian Mbappé, enquanto o único tento marselhês foi da autoria do defesa croata Duje Ćaleta-Car.

Na liga francesa, o clube parisiense tem 74 pontos, mais quinze do que o Marselha, isto quando faltam seis jornadas para o fim do campeonato. Na próxima jornada, frente ao Angers, os parisienses poderão sagrar-se campeões de França se o Marselha não vencer frente ao Nantes.

Passamos para a Liga Portuguesa, o detentor do título de Campeão, o Sporting Clube de Portugal, ocupa a segunda posição com 73 pontos, a nove do líder, o FC Porto. Os portistas venceram por 7-0 o Portimonense na trigésima jornada. Quanto aos sportinguistas perderam em casa, no Estádio José Alvalade, por 0-2 frente ao Benfica, no dérbi lisboeta.

O FC Porto pode ser campeão na próxima jornada. Para isso há duas hipóteses possíveis: o Sporting Clube de Portugal perder no Bessa e o FC Porto pontuar em Braga ou os leoninos empatarem com os axadrezados e os dragões vencerem no Minho.

O Paris Saint-Germain e o FC Porto estão a um passo de suceder respectivamente ao Lille e ao Sporting Clube de Portugal.

Crónica de Marco Martins 18-04-2022

