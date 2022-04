Ucrânia

Lviv atingida por mísseis russos que mataram pelo menos 7 pessoas

Em março, Lviv já tinha sido duramente atingida por ataques russos. AP - Nariman El-Mofty

Texto por: RFI 1 min

A cidade de Lviv, junto à fronteira com a Polónia, foi fustigada esta manhã por mísseis russos que mataram pelo menos sete pessoas, com as autoridades ucranianas a considerarem que os bombardeamentos vão aumentar nos próximos dias.