Timorenses voltam às urnas para escolher chefe de Estado

Os timorenses foram chamados às urnas esta terça-feira, 19 de Abril, para escolher o Presidente do país numa eleição entre o vencedor do Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, e o chefe de Estado cessante, Francisco Guterres “Lu-Olo” .

Os eleitores começaram a votar nas primeiras horas da manhã desta terça-feira numa eleição que vai dar a conhecer o nome do próximo chefe de Estado do país. Na corrida está o ex-Prémio Nobel da Paz, José Ramos-Horta, que venceu a primeira volta, a 19 de Março, com 46% dos votos contra 22% obtidos pelo actual Presidente Francisco Guterres "Lu Olo".

Francisco Guterres, 67 anos, ex-guerrilheiro e líder do partido Fretilin, foi eleito Presidente em 2017 com o apoio do ex-rebelde Xanana Gusmão, o primeiro Presidente do país e actual líder do CNRT. Mas este ano, o partido de Xanana Gusmão decidiu indicar o nome de Ramos-Horta para ajudar o país a encontrar uma solução pacífica para o conflito em Timor-Leste.

Aos 72 anos, José Ramos Horta, antigo primeiro-ministro e chefe de Estado entre 2007 e 2012, decidiu opor-se a Francisco Guterres, que acusa de ter violado a Constituição. Recorde-se que o actual Presidente se recusou a nomear ministros do partido CNRT, mergulhando o país num impasse político por vários anos. José Ramos-Horta indicou que poderia dissolver o Parlamento se eleito para quebrar o impasse.

Esta manhã, depois de exercer o direito de voto, José Ramos Horta disse aos jornalistas que se vencer a eleição vai “abrir o diálogo com os partidos políticos, nomeadamente com a Fretilin, do actual Presidente Guterres, para trabalhar em conjunto para manter a estabilidade e a paz em Timor-Leste",

Por seu lado, Francisco Guterres “Lu-Olo” prometeu “garantir a estabilidade nacional e respeitar a missão do Presidente que é inseparável da Constituição”.

Os dois candidatos comprometeram-se ainda a respeitar os resultados eleitorais que devem ser conhecidos nos próximos dias.

Timor-Leste continua a sofrer as consequências da pandemia de Covid-19 na sua economia. Segundo o Banco Mundial, 42% da população vive na pobreza.

